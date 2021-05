Paris : les vieux diesels interdits de circuler dès le 1er juin

À partir du mardi 1er juin, les véhicules diesels les plus anciens n’auront plus le droit de circuler dans Paris et sa métropole, qui devient une zone à faible émission.

Dès le mardi 1er juin, les critères pour accéder à la capitale et au Grand Paris changent. Les Crit’Air 4 et au-delà seront interdits. Certains automobilistes sont presque résignés. "À un moment donné, on n'aura plus le choix, on est obligé de s’adapter", explique l’un d’eux. La restriction de circuler s’étend aux véhicules diesel de plus de quinze ans et essence de plus de vingt-quatre ans.

Des aides jusqu’à 19 000 euros

Les Crit’Air sont interdits dans les zones à faibles émissions (ZFE). Cela concerne 90 communes de la grande couronne parisienne et touche 5,6 millions de personnes. Pour l’association 40 Millions d’automobilistes, il s’agit d’une injustice sociale. De son côté, la métropole du Grand Paris met avant l'air meilleur à respirer à l’intérieur du périmètre de l’A86. Il s’agit avant tout d’éloigner les véhicules les plus polluants de la ville, pour des raisons sanitaires. Pour soutenir les ménages les plus modestes, l’État et la métropole ont mis en place des aides allant jusqu’à 19 000 euros pour l’achat de véhicules propres neufs.

