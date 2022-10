Automobile : les voitures électriques du futur jouent l’économie

Alors que se déroule le salon de l’automobile à Paris entre le 17 et le 23 octobre 2022, les constructeurs prévoient leurs véhicules de demain. Citroën et Mercedes partagent la même volonté d’une voiture électrique peu gourmande en énergie.

Ça ne se voit pas forcément au premier regard, mais la Citroën Oli et la Mercedes Vision eqxx ont plusieurs points communs. Ce sont deux prototypes électriques légers et peu gourmands en énergie. "Je suis un acheteur assez rationnel, je vais surtout regarder l’autonomie et la contenance du coffre en fonction de mes besoins", avoue un visiteur du salon de l’automobile où ces deux modèles sont absents. Citroën est pourtant fier de faire découvrir Oli, économique et écologique avec, notamment, un toit et un capot en carton alvéolé. "On gagne 30 % de poids pour un matériau plus résistant", avance Pierre Leclercq qui pointe également le pare-brise comme facteur de réduction du poids dans un style minimaliste.

1200 kilomètres en électrique sans recharge

Outre-Rhin aussi l’heure est à l’optimisation pour que la Mercedes Vision eqxx batte des records d’autonomie. Elle pourrait faire 1 200 kilomètres en électrique, sans recharge, grâce à une meilleure pénétration dans l’heure avec des roues pleines et une transformation à l’arrière à plus de 60 km/h pour plus d’aérodynamisme. "La partie arrière est la plus importante en aérodynamique, ça apporte énormément d’autonomie. Cette voiture ne consomme que 7 kilowattheures, un record", s’enorgueillit Markus Schäfer, directeur technologie chez Mercedes-Benz. Des panneaux solaires alimentent même le tableau de bord pour plus de sobriété.