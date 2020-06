Automobile : les 2CV passent au vert

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les passionnés sont ravis. Il est désormais possible de mettre au vert les voitures de collection. À Antibes (Alpes-Maritimes), ils transforment par exemple d’antiques 2CV en véhicules propres, pour une transition écologique réussie. Sous le capot des vieilles dames, des moteurs électriques rutilants ont pris la place du thermique. Une transformation permise depuis avril dernier. Mais quel intérêt ?



Pas d’émissions de CO2

"On conserve un véhicule qui a plus de 30 ans dans le rouage quotidien, ça veut dire qu’on n’utilise pas de nouvelles machines pour créer de nouveaux véhicules, la transformation permet d’économiser une empreinte carbone, et de garder ces véhicules historiques qui font partie de notre patrimoine", explique Clément Chiri, responsable commercial du Mehari 2CV club. Tout le monde peut désormais rouler avec sans émissions de CO2.

