Automobile : la publicité interdite pour les véhicules polluants ?

Et si dès janvier prochain, les voitures électriques ou hybrides étaient les seules à pouvoir vanter leurs performances ? Les autres, les véhicules thermiques, seraient interdits de publicité. C'est ce que propose un amendement de la loi Mobilités, que ce soit à la télévision, au cinéma ou sur papier glacé. Il concerne les véhicules plus de 60g de CO2 par kilomètre.

Des chiffres qui repartent à la hausse

"On ne peut pas continuer à promouvoir n'importe quel véhicule, un 4x4, un pick-up, comme un véhicule adapté pour la ville ou bon pour l'environnement. Tout ça doit cesser", estime Matthieu Orphelin, député non inscrit et auteur de l'amendement. Celui-ci a peu de chance de passer, mais il espère ouvrir le débat. Depuis deux ans, les émissions de gaz à effet de serre du parc neuf repartent à la hausse, alors qu'elles baissaient depuis 20 ans.

