Japon : première rencontre au sommet entre Emmanuel Macron et Shinzo Abe

La rencontre entre Emmanuel Macron et le Premier ministre japonais Shinzo Abe, mercredi 26 juin, a pour toile de fond l'encombrant dossier Renault-Nissan et le sort de Carlos Ghosn, assigné à résidence. "C'est effectivement le sujet de discorde entre la France et le Japon, cette alliance Renault-Nissan dont Emmanuel Macron et Shinzo Abe discutent en ce moment même. Cette alliance qu'Emmanuel Macron a tenu à défendre dès son arrivée à Tokyo. Il en a parlé notamment devant la communauté française", explique Jeff Wittemberg, en direct de Tokyo.

Le G20 en perspective

Un des autres sujets en toile de fond de la rencontre sera le G20 qui débutera à Osaka, samedi 29 juin. Un sommet qui sera notamment consacré à la question du climat. Mercredi 26 juin, Emmanuel Macron s'est montré très ferme sur ses positions. "Si on ne parle pas de l'Accord de Paris, et si pour se mettre d'accord dans une salle à 20, on est plus capables de défendre l'ambition climatique, ce sera sans la France, c'est simple", a assené le président de la République.

