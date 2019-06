Carlos Ghosn perd officiellement son titre d'administrateur de Mitsubishi Motors

Il était encore administrateur en titre jusqu'à ce que l'AG se prononce, ce qu'elle a fait vendredi matin à Tokyo.

Cela vient acter officiellement une destitution qui existait déjà dans les faits. L'assemblée générale des actionnaires de Mitsubishi Motors a voté vendredi 21 juin la fin du mandat d'administrateur de Carlos Ghosn. Quelques jours après l'arrestation du plus grand patron mondial de l'automobile en novembre à Tokyo, le conseil d'administration de Mitsubishi Motors lui avait supprimé son poste de président, mais il restait encore administrateur en titre jusqu'à ce que l'AG se prononce, ce qu'elle a fait vendredi matin à Tokyo.

Plus aucun titre pour Carlos Ghosn

Dans le même temps a été approuvée la nomination d'un nouveau patron pour remplacer Osamu Masuko, en la personne de Takao Kato, qui était précédemment dirigeant de la filiale de Mitsubishi Motors en Indonésie.

Carlos Ghosn, démis également de toutes ses fonctions exécutives et d'administrateur chez Renault et Nissan, n'a désormais plus aucun titre.