Carlos Ghosn annonce sur Twitter une conférence de presse pour "dire la vérité" le 11 avril

Un message sobre publié sur un compte tout récent. Sur Twitter, un compte (certifié par le réseau social) au nom de Carlos Ghosn, ancien PDG de Renault-Nissan, (Japon) annonce pour le jeudi 11 avril une conférence de presse. "Je me tiens prêt à dire la vérité à propos de ce qui se passe. Conférence de presse jeudi 11 avril", écrit l'auteur, en anglais et en japonais, mercredi 3 avril.

I'm getting ready to tell the truth about what's happening. Press conference on Thursday, April 11.