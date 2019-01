Carlos Ghosn amorce une contre-attaque médiatique

Carlos Ghosn a effectué une sortie remarquée dans la presse japonaise mercredi 30 janvier. Une interview donnée depuis sa cellule à Tokyo (Japon), durant laquelle il a organisé une contre-attaque médiatique. "Complot et trahison, les mots sont très forts", confirme Marianne Mas en duplex devant le siège de Renault à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). "Ils montrent que depuis sa cellule à Tokyo, Carlos Ghosn n'a pas l'intention de se laisser faire", explique-t-elle.

"Je me défendrai"

"Il le dit d'ailleurs lui-même : 'Je ne fuirai pas, je me défendrai'. Ces mots, ils visent les dirigeants de Nissan, opposés selon lui à l'intégration de Renault, Nissan et Mitsubishi. Et toutes ces accusations que l'on porte contre lui ne seraient, selon lui, qu'une déformation de la réalité", rapporte la journaliste de France 2.

