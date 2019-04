Affaire Carlos Ghosn : sa femme Carole lance un appel à l'aide

Il y a un mois, Carlos Ghosn et son épouse faisaient leur première sortie à Tokyo (Japon) après la libération conditionnelle de l'ancien PDG de Renault-Nissan. Mais vendredi 5 avril, Carlos Ghosn est une nouvelle fois incarcéré. Sa femme, Carole est revenue en France depuis. Elle a pris la fuite en utilisant son passeport américain.

Une audition à venir pour Carole Ghosn

Dans le Journal du dimanche, elle en dit plus sur la nouvelle arrestation de son mari : "On m'a fouillée plusieurs fois, j'étais en pyjama ! Une femme m'a suivie jusque dans ma douche, mes toilettes. Je me suis sentie humiliée" raconte Carole Ghosn. Elle décrit les trois premiers mois de prison de l'ancien PDG : "La première semaine, il a perdu dix kilos. Il a eu de la fièvre. Il était privé de ses médicaments pour le cœur : seuls les médicaments japonais sont autorisés." Carole Ghosn dénonce un coup monté et un lâchage. Elle devrait être auditionnée par un juge selon la télévision publique japonaise.