Automobile : les ventes de voitures neuves ont reculé de 27% en mai par rapport aux chiffres d'avant pandémie

Le marché automobile français est resté convalescent en mai avec une baisse des ventes de 27,28% par rapport aux chiffres d'avant la pandémie de Covid-19, en mai 2019, ont annoncé les constructeurs mardi 1er juin. Toutefois, par rapport à mai 2020, mois marqué par la réouverture des concessions automobiles, le marché est en hausse de 46,45%, avec 141 041 immatriculations de voitures neuves particulières.

Sur les cinq premiers mois de 2021, le marché français des voitures particulières neuves est pour l'instant en baisse de 22,69% par rapport à 2019, avec 723 258 immatriculations. Il faudra désormais attendre la rentrée de septembre pour espérer un "redressement important au deuxième semestre", selon François Roudier, du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).

Les constructeurs étrangers ont affiché de meilleures performances que les groupes français. Stellantis est en baisse de 28,30%, avec notamment des forts reculs de ses marques Citroën, Opel et Fiat, et le groupe Renault de 29,33%. L'allemand a accusé une moindre baisse (-13,29%), tout comme son compatriote BMW (-5,48%). Les groupes japonais Toyota et sud-coréen Hyundai affichent même une légère hausse.