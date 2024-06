Automobile : plus d'un million de véhicules rappelés en France pour des airbags défectueux

Plusieurs modèles de voitures du groupe Stellantis sont rappelés en raison de problèmes d'airbags. Les Citroën C3, C4, mais aussi les DS 3, les DS 4 et les DS 5 sont concernées.

Vendredi 7 juin, Stellantis a reconnu des problèmes d'airbags sur trois modèles de voitures supplémentaires : les Citroën C4 et des DS 4 et 5. Plus d'un million de véhicules seraient concernés en France, selon les calculs du gendarme des constructeurs. Stellantis indique que sa marque Opel n'est pas en cause car leurs airbags sont différents. Les airbags, produits par l'équipementier japonais Takata, pourraient être dangereux, voire mortels, car ils peuvent projeter des éléments métalliques en explosant.

Un conducteur n'est pas rassuré

Un avocat représente des propriétaires français mécontents et entame une action de groupe contre le constructeur, qui était au courant depuis longtemps, selon lui. En France, Stellantis a demandé aux propriétaires de C3 et de DS 3 d'arrêter de conduire s'ils sont localisés au sud d'une ligne Lyon – Clermont-Ferrand. Un conducteur en Alsace n'est pas concerné, mais sa voiture est bien sur le site Rappel Conso du gouvernement. Citroën lui assure qu'il n'y a pas de risque, ce qui ne le convainc pas.