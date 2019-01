Aides à la rénovation : comment ça marche ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Il existe de nombreuses aides à la rénovation. Le journaliste Simon Ricottier fait un état des lieux sur le plateau du 13 Heures. Par exemple, si l'on veut faire des travaux d'isolation, de quelle mesure peut-on bénéficier ? "Il existe en tout une dizaine d'aides publiques, comme le crédit d'impôt à la transition énergétique. Si par exemple, vous voulez installer un double vitrage, vous avez le droit à un crédit d'impôt de 15% du montant de chaque fenêtre", explique le spécialiste.

Attention aux plafonds

Pour aider les particuliers à s'y retrouver face à toutes ces aides, on peut se renseigner sur "le site de l'Adem, l'agence de l'environnement, en plus, un guide sortira dans les prochaines semaines sur les différentes aides disponibles", précise Simon Ricottier. Seule inconnue : "les plafonds des crédits d'impôts, notamment sur les fenêtres et les chaudières à gaz", conclut-il.

