Aéroports parisiens : une campagne pour limiter l'abandon "involontaire" ou "volontaire" des bagages

Paris Aéroport lance lundi 27 novembre une campagne de sensibilisation face à la hausse des bagages abandonnées qui nécessite l'intervention des démineurs. Depuis 2013, elles ont progressé de 78% à Roissy Charles-de-Gaulle.

Les passagers, premières victimes des oublis des autres

Un bagage abandonné, c’est 2 000 voyageurs évacués ou un vol annulé, rappelle Paris Aéroport. Au-dessus du message affiché dans les terminaux des aéroports, Roissy, Orly, Le Bourget, un sac humanisé fait la moue. Selon Tarik, qui prend l'avion une fois par mois, la situation est assez fréquente. "En général, quand je suis dans un aéroport, une fois sur deux il y a un bagage abandonné", dit-il. Un autre voyageur, Paolo qui part souvent en Afrique, en veut aux étourdis. "C’est aberrant, d’autant plus en période de sécurité. Même si on est pressé, il faut savoir que voyager, ce n'est plus comme avant", constate ce voyageur.

Des pertes financières pour les boutiques

"Tout objet abandonné peut être immédiatement détruit par les services de police", entend-on régulièrement par la sonorisation des aéroports. L'intervention pilotée par les forces de l'ordre dure en moyenne 50 minutes. En conséquence, elle provoque des retards de vols d’une demi-heure en général, mais aussi un arrêt d'activité pour des commerçants. Amara, vendeur de presse à l'aéroport de Roissy a chiffré le manque à gagner.

Je ferme la boutique et c’est du chiffre d’affaires perdu. Une heure de fermeture, c’est autour de 1 000 euros. Amara, vendeur dans un kiosque à journaux à franceinfo

Les messages de la campagne pour éviter les désagréments aux passagers et aux commerçants sont visibles à Roissy-Charles-de-Gaulle, à Orly, dans les RER et sur les bus de liaisons avec les aéroports.

Des étourdis, mais pas seulement

La hausse des interventions s'explique davantage par la hausse de fréquentation des aéroports, que par la vigilance liée à la menace terroriste, selon Franck Goldnadel, directeur de Roissy Charles-de-Gaulle. "Comme on a plus de passagers, on a plus de risque d’avoir quelqu’un qui oublie son bagage", explique-t-il, ajoutant qu'il y a aussi "les bagages laissés volontairement".

Il y a de plus en plus de compagnies qui font payer les bagages. Il arrive de temps en temps que des personnes laissent les bagages qu’ils ne veulent pas transporter en payant. Franck Goldnadel, directeur de l'aéroport de Roissy à franceinfo

En 2016, les démineurs sont intervenus à 1 300 reprises à Roissy-Charles-de-Gaulle. En 2017, déjà 1 033 interventions avaient été effectuées entre janvier et début octobre. En plus de la campagne de sensibilisation, les aéroports parisiens travaillent avec l'État, sur de nouvelles méthodes plus efficaces de neutralisation des sacs ou valises abandonnés.