Lui, c'est Richard Browning. Il est l'inventeur du "Jet Suit", développé depuis 2017 par son entreprise Gravity Industries, qu'il vient de présenter à l'armée britannique. "J'aime faire quelque chose que je pense impossible ou que tout le monde pense impossible", confie-t-il. En créant cette entreprise, Richard Browning a pour ambition de "réimaginer le vol humain d'une manière vraiment agile".

Selon lui, cette technologie a un rôle à jouer, par exemple dans les transports. "Nous ne suggérons pas encore que les gens utilisent cet appareil pour descendre dans la rue et aller dans les magasins... Mais nous sommes sur le point de lancer notre version électrique en juillet. Et si les batteries continuent à être de plus en plus légères, alors il ne faut jamais dire jamais", s'empresse-t-il d'ajouter. Aussi, cette technologie de haut vol permettrait une plus grande efficacité notamment lors d'opérations de sauvetages.