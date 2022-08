Trafic aérien : British Airways suspend la vente de billets pour certains vols

La compagnie British Airways n’est pas sûre de pouvoir accueillir tous ses passagers alors elle a pris une décision radicale : elle suspend la vente des billets pour les vols intérieurs jusqu’à au moins lundi 8 août. "Une décision alors même qu’ils avaient déjà annoncé en juillet dernier la suppression de plus de 10 300 vols pour la période estivale. La compagnie traverse une crise sans précédent. Ils n’arrivent plus à répondre à la demande face à la reprise du trafic aérien à cause du manque de personnel, car pendant la pandémie, le groupe a supprimé plus de 10 000 postes et depuis il peine à recruter suffisamment rapidement", explique Thomas Cuny, en direct de Londres (Royaume-Uni), mercredi 3 août.



Une capacité de vol réduite

Les Britanniques vivent un cauchemar pour partir en avion, avec des grèves qui se multiplient dans les aéroports et les files d’attente qui s’allongent pour les passagers. "Il faut parfois prévoir plusieurs heures d’avance pour espérer attraper son vol. Une capacité de vol qui a également été réduite dans certains aéroports, notamment ici à Londres. Là aussi par manque de personnel", poursuit le journaliste. Contacté ce matin, ADP (Aéroports de Paris) estime qu’il ne devrait pas y avoir une telle situation en France pendant la période estivale.