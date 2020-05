VIDEO. Coronavirus : avions cloués au sol, salles d'embarquement vides... Quand Orly se transforme en aéroport fantôme

A Orly, l'ambiance est étrange, ces temps-ci. Des annonces voyageurs résonnent dans le vide, des patrouilles de police circulent dans un hall désert et un écran est resté bloqué au 31 mars dernier, jour de fermeture de l'aéroport. A l'extérieur, les avions sont cloués au sol. Orly a des airs d'aéroport fantôme.

Le silence s'installe et l'ombre des oiseaux s'avance sur les pistes. Le comportement des volatiles a changé, comme l'a constaté Sébastien Lacroix, en charge de leur surveillance. "On avait constamment des passages d'oiseau. Alors que maintenant, ils viennent, passent au-dessus, et comme il n'y a pas de bruit, ils se posent", décrit l'agent de prévention du risque animalier de l'aéroport. Mais, malgré l'arrêt des vols, les pistes doivent rester opérationnelles.

