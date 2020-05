DIRECT. Sur la plage ou dans les parcs, les Français soufflent avant la phase 2 du déconfinement

#CORONAVIRUS Le Brésil est devenu le quatrième pays le plus endeuillé par l’épidémie de coronavirus : 500 000 personnes contaminées, plus de 1 000 morts par jour et une gestion politique de la crise totalement confuse. Parmi les sujets de discorde entre le président Jair Bolsonaro et les gouverneurs des États : l’usage de la chloroquine. L’OMS a récemment suspendu ses essais cliniques sur cette molécule jugée inefficace, voire dangereuse. Pourtant, le président brésilien continue de vanter ses mérites et certaines villes ont même décidé de la distribuer.