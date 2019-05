Moscou : 41 morts dans un crash aérien

L'image est terrifiante. Des passagers filment à travers le hublot le réacteur d'un avion en feu. Sous les flammes, l'une des ailes est en train de se désagréger. Vue de l'extérieur, depuis l'aéroport Cherementievo de Moscou (Russie), la scène est tout aussi impressionnante. L'appareil se pose, à moitié dévoré par les flammes. Les passagers se ruent sur les toboggans d'urgence pour sortir de l'avion. Sur les 78 personnes à bord, 41 ont péri dans les flammes.

L'appareil n'avait pas une bonne réputation

"Si je suis encore en vie, c'est à Dieu que je le dois et aux hôtesses de l'air qui nous ont aidés à sortir", explique Dmitry Khlebushkin, l'un des rescapés. Dans la carcasse calcinée, les enquêteurs ont retrouvé les boîtes noires de l'appareil. Elles vont être analysées et devraient permettre de comprendre les causes du drame. "Plusieurs causes sont envisagées. La qualification insuffisante des pilotes et des aiguilleurs du ciel, un dysfonctionnement de l'appareil, et les mauvaises conditions météorologiques", indique Svetlana Petrenko, porte-parole de la commission d'enquête. L'appareil, de fabrication russe est au cœur des interrogations. Ce modèle, peu fiable, a été abandonné par plusieurs compagnies russes.

