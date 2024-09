L'Union européenne demande des inspections sur des A350 après un incendie moteur chez Cathay Pacific

Retour au hangar pour des A350. L'Union européenne (UE) va demander l'inspection en urgence d'au moins une partie de la flotte de ces long-courriers vedettes d'Airbus, après l'incendie d'un moteur sur un appareil de Cathay Pacific. Alors que la compagnie hongkongaise avait évoqué une "défaillance" sur un moteur Rolls-Royce Trent XWB-97 lors d'un vol vers Zurich lundi, l'Agence de l'UE pour la sécurité aérienne (AESA) a souligné, jeudi 5 septembre, qu'il s'agissait d'un "incendie d'un moteur en vol, peu après le décollage", lié a priori à des "canalisations de carburant à haute pression" défectueuses.

Lors de cet incident touchant un A350-1000, le plus grand des long-courriers d'Airbus, "le feu a été rapidement détecté et éteint, et l'avion est retourné à Hong Kong en toute sécurité", a détaillé l'AESA dans un communiqué. Celle-ci a dit "prendre des mesures de précaution pour éviter tout incident similaire", sur la base d'informations préliminaires des autorités hongkongaises compétentes, ainsi que des "constructeurs de l'appareil et du moteur".

En l'occurrence, l'AESA "va demander une inspection de la flotte d'A350, qui pourra n'en concerner qu'une partie, pour identifier et démonter toutes les canalisations de carburant à haute pression potentiellement défectueuses", a-t-elle encore ajouté dans son communiqué. L'agence européenne a promis la publication jeudi d'instructions en direction des compagnies aériennes, encadrant la portée de ces inspections et la date limite avant leur réalisation. Ces "consignes urgentes de navigabilité" ne s'appliquent qu'aux appareils basés en Europe, a précisé l'AESA à l'AFP. Les autorités compétentes dans d'autres zones géographiques devront prendre leurs propres mesures éventuelles.