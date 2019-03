Concorde : le luxe à la française inauguré il y a cinquante ans

Comme pour un sacre ce dimanche 2 mars 1969, l'événement est retransmis en direct à la télévision. Le Concorde décolle pour son premier vol d'essai il y a tout juste cinquante ans. En bord de piste, des milliers de personnes assistent à ce spectacle fascinant. Cet avion supersonique à la forme unique était capable de voler trois fois plus vite et deux fois plus haut que les autres. Le Concorde reliait Paris à New York (États-Unis) en seulement 3h15. Aujourd'hui, le Concorde ne vole plus, mais est exposé dans un hangar du Bourget en Seine-Saint-Denis.

Des passagers triés sur le volet

Claude Moyal a effectué plus de 200 vols sur le Concorde, il choisissait systématiquement le rang numéro 14, car il était plus spacieux pour ses jambes. À bord, la liste des passagers est triée sur le volet : stars hollywoodiennes, têtes couronnées ou grands dirigeants. Le service est digne des grands hôtels avec son caviar, ses canapés et son champagne. Avec un tel niveau d'exigence, le Concorde est assuré de rester unique.

