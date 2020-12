Chuck Yeager, l’homme le plus rapide du monde

Le 13 octobre 1947, le général Chuck Yeager, de l’US Air Force, entre avec fracas dans l’Histoire en franchissant le mur du son. À l’époque, c’est un pied de nez à tous les sceptiques. "Je dirais qu’à peu près la moitié des ingénieurs aéronautiques en 1947 ne nous donnaient aucune chance de franchir le mur du son, commente ce dernier. Ils disaient que le terme de mur était bien trouvé et que l’avion allait perdre son contrôle ou se désintégrer. Je ne voyais pas les choses de cette façon."

Un héros de guerre

Le pilote d’essai américain a accompli son exploit grâce au Bell X-1, un avion fusée profilé comme une balle de fusil et largué du ventre d’un bombardier. Quand il brise le mur du son, Chuck Yeager vole à plus de Mach 1, à 1 130 kilomètres par heure et 13 700 mètres d’altitude. Hollywood lui rendra hommage dans le film The Right Stuff. Véritable héros de la Seconde guerre mondiale, il totalise une douzaine de victoires aériennes. Il formera également 25 astronautes pour un vol dans l’espace. Il s'est éteint à l'âge de 97 ans.