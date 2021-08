Bretagne : le vol le plus court de France provoque la discorde

C'est le vol le plus court de France : 14 minutes, avec une vue imprenable sur les îles du Golfe du Morbihan. Dans un petit avion, deux fois par semaine, neuf personnes peuvent rallier Belle-Île (Morbihan) par les airs. 57 kilomètres séparent Vannes de l'aérodrome. Rapide, mais onéreux : 200 euros l'aller-retour. Le vol est rarement complet, c'est une saison test pour le directeur de la compagnie. "Ce n'est pas plus polluant de partir de Vannes pour aller à Belle-Île, entre quelqu'un qui prend sa voiture et qui prend ensuite le bateau que d'y aller en avion, je crois qu'il y a 10% d'empreinte carbone de moins", devise Loïc Andro, DG de Finistair.

Sur l'île, on reste sceptique

Sur le port du Palais, les locaux et les touristes habitués à prendre le bateau sont plus sceptiques. Carole Balavoine est militante écologiste. Elle dénonce le développement de l'aérodrome de Vannes (Morbihan), dont le nouvel exploitant a pour objectif de quadrupler les vols. "On remet pas du tout en cause les vols sanitaires, ils ont leur utilité, mais les vols commerciaux et les vols d'affaires, qui sont une plaie pour le climat", juge-t-elle.