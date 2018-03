Albi : des adolescents construisent leur avion

Fendre le ciel à bord d'un avion construit de ses propres mains, c'est le rêve d'Amine et de Walid. Tous les samedis, depuis la rentrée de septembre, ils se retrouvent dans un hangar de l'aérodrome d'Albi (Tarn) pour penser, percer et donner forme à leur projet. Pour les guider, Alain Flament, passionné d'aéronautique qui a déjà construit son propre avion et qui a décidé de partager l'aventure avec des jeunes.

Une porte ouverte sur l'aéronautique

Ce n'est pas la première fois que l'association à laquelle il appartient construit un aéronef. Pièce après pièce, d'autres jeunes avaient monté leur propre avion : aujourd'hui, tous étudient ou travaillent dans le domaine de l'aéronautique. Sur la piste, il ne se passe presque pas un week-end sans que les vagabonds du ciel ne prennent leur envol. Guillaume, 19 ans, aux commandes ce jour-là, ne se lasse pas de voir la vie d'en haut. Pour avoir la tête dans les nuages, Walid et ses camarades devront encore patienter quelques années. Mais sur le tarmac, ils rêvent déjà.

Le JT

Les autres sujets du JT