Aéroports : les riverains vivent un véritable cauchemar

Les riverains des aéroports n’en peuvent plus et le font savoir en manifestant leur mécontentement. Vendredi 15 mars, ils ont été reçus par un conseiller du ministre des Transports.

À Montmorency (Val-d’Oise), Ghislain Gagny et son épouse ne mangent pas dans leur jardin, vendredi 15 mars. Le bruit des avions, toujours plus nombreux, leur est devenu insupportable. Ils habitent à 20 km de l’aéroport de Roissy (Val-d’Oise). La nuit, le trafic se calme un peu, mais ne s’arrête jamais à cause du fret, en augmentation constante à Roissy. En 2023, le trafic aérien a quasiment rattrapé son niveau d’avant covid. En outre, les projections sont florissantes pour les années à venir. De quoi alerter sérieusement tous les riverains des aéroports français.

Des manifestations

Depuis une semaine, les riverains manifestent un peu partout sur le territoire. Vendredi 15 mars, ils ont été reçus par un conseiller du ministre des Transports. Aucune réponse satisfaisante ne leur a été apportée, affirment-ils. Ils sont soutenus par des élus locaux et des défenseurs de l’environnement. Tous réclament des limitations de nombre de vols et l’interdiction de vols de nuit, ainsi que la réduction de particules fines et de gaz à effet de serre.