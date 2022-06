brut

Le 14 juin, 24 activistes ont mené une action coup de poing pour tenter d'empêcher le Wonder of the seas, plus gros paquebot de croisière du monde, d’entrer dans le port de Marseille. Brut les a suivis.

“On les invite à repenser leur façon de concevoir les vacances”

Accompagnés des collectifs Stop Croisières et Extinction Rebellion, une vingtaine d’activistes ont bloqué ce 14 juin le Wonder of the seas, plus gros paquebot du monde.

“Le paquebot qui se trouve derrière moi est le Wonder of the seas, c’est le plus gros paquebot de croisière du monde. Pour nous, c’est le symbole le plus parfait de l’aberration que représentent les croisières”

Le Wonder of the seas fait 370 mètres de long et peut embarquer jusqu’à 7000 passagers. “Vous pouvez y trouver une patinoire, un parc aquatique, des dizaines de restaurants, des tyroliennes, des murs d’escalade”, explique Mednéo, activiste d’Extinction Rebellion.

“On les invite à réimaginer, à repenser leur façon de concevoir le repos, les vacances. On est là pour dire : ce modèle-là de repos est destructeur. Il impacte le vivant à grande échelle, il impacte les humains, la planète, le climat.”