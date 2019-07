Vacances : des parkings payants aux abords des plages

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

La plage, ça se mérite pour les vacanciers. Sous 35°C et les bras bien chargés, les familles partent pour une marche de quelques centaines de mètres jusqu'à la mer, c'est le prix à payer l'été si l'on veut stationner gratuitement. Depuis trois ans, la station balnéaire de Carnon (Hérault) fait passer les touristes à la caisse. 20% de ses 4 500 places de parking sont désormais payantes : 12,80 € la journée complète, soit 150 000 € de recette en 2018. De l'argent réinvesti à 100% dans l'entretien du front de mer et la revalorisation du littoral qui coûte à la municipalité 200 000 € par an.

8 € par jour à Palavas-les-Flots

À Palavas-les-Flots, il n'existe plus qu'un seul parking gratuit depuis deux ans. Il se situe à dix minutes à pied de la plage. A raison de 8 € par jour le stationnement, la commune récolte 1,8 million d'euros par an, de quoi combler la baisse des dotations de l'État. Les mauvais payeurs risquent une amende de 35 €.

Le JT

Les autres sujets du JT