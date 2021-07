Vacances : comment bien choisir sa crème solaire ?

S'enduire de crème pour se protéger du soleil, un geste devenu un réflexe pour certains. Crème, lait, spray, bio ou non, filtres minéraux ou chimiques, indice... Sur quels critères acheter sa crème solaire ? France 2 est allée voir ce qui se cache derrière les étiquettes de nos crèmes solaires, mardi 13 juillet. Dans ces crèmes, on trouve toute une liste de composants chimiques comme dans toutes les crèmes de beauté, avec en plus des filtres pour se protéger contre les UVA, responsables du vieillissement de la peau, et contre les UVB, coupables des coups de soleil.

La crème reste obligatoire

"Les deux sont dangereux pour la peau", explique Patrick Sitbon, pharmacien. D'où l'importance donc d'avoir une crème solaire efficace. Mais le sont-elles toutes ? 60 Millions de consommateurs en a testé 15. Résultat : 60% des crèmes sont performantes aussi bien contre les UVA que les UVB. Un bémol cependant pour les crèmes solaires bio. Elles utilisent des filtres minéraux à la différence des filtres chimiques. Mais ce mauvais résultat pourrait être lié à la méthode de test employée qui pénaliserait les filtres minéraux. Alors, comment faire le bon choix ? Selon une dermatologue rencontrée par France 2, un autre critère doit être pris en compte. En cas d'allergie, mieux vaut la bio, mais la crème reste quoi qu'il arrive obligatoire !