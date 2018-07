Vacances : ces insectes nuisibles qui peuvent vous gâcher l'été

De nombreux insectes peuvent nous gâcher l'été, en premier lieu le moustique tigre, devenu un véritable fléau. "On le reconnaît à ses rayures noires et blanches, il est désormais présent dans 42 départements en France. Non seulement il pique, mais il transmet également des maladies comme le chikungunya ou la dengue", prévient Simon Ricottier, journaliste pour France 2.

Attention aux produits chimiques

"Attention aussi au frelon asiatique. Il est particulièrement agressif envers l'homme, et son venin peut provoquer des réactions allergiques potentiellement mortelles", indique-t-il. Comment se prémunir contre les moustiques ? "Il y a les insecticides et les répulsifs chimiques. C'est efficace, mais attention aux produits toxiques qu'ils contiennent", alerte le journaliste. Les remèdes de grand-mère sont souvent de bonnes solutions.

