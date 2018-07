Vacances : camping de luxe en Italie

Au cœur de la campagne vénitienne, en Italie, se cache un camping pas comme les autres. Quatre tentes luxueuses, loin des foules et du tumulte de la ville, entre camping et glamour. La première tente fait 40 mètres carrés et est construite en matériau écologique, la terrasse est en bois. Les tentes sont conçues pour accueillir au moins quatre personnes, toutes disposent d'une terrasse et d'un jardin.

Luxe et nature

Comme au camping, les vacanciers sont au contact de la nature. Mais à l'intérieur des tentes, le confort est digne d'un hôtel cinq étoiles. Chaque meuble, chaque objet ont été soigneusement sélectionnés. Pour une nuit dans l'une des tentes, un habitué déclare avoir déboursé 220 €. La télévision est bannie. Le séjour est entièrement tourné vers la nature, le camping dispose d'un vaste potager pour nourrir les clients. Ce tourisme alternatif fait de plus en plus d'adeptes, l'établissement est complet jusqu'à la fin de l'été.

