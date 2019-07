Vacances : Bulgarie, le soleil à prix réduit

Des airs de grande bleue en pleine mer noire. Une eau à 24 degrés, des plages de sable fin et des restaurants à profusion à quelques kilomètres de la Turquie, mais en Europe. Les côtes bulgares s'affichent de plus en plus sur les catalogues de vacances des agences de voyages. Au bout de 3h30 de vol, deux touristes françaises, Valérie et Audrey, vont découvrir leur hôtel 3 étoiles. Elles ont déboursé 500 € chacune pour des vacances d'une semaine.

De nombreux complexes hôteliers près des plages

À ce prix, elles n'ont pas de vue sur la mer, mais sur la piscine de leur hôtel. Les constructions sur la côte bulgare ont explosé depuis la chute du communisme. D'énormes complexes hôteliers fleurissent, avec des formules incluant, en plus de l'hébergement, la nourriture et des animations. Pour les personnes souhaitant fuir le tourisme de masse, rendez-vous à Sozopol. La nature y est encore préservée.

