Trois cas de leptospirose après des baignades dans une rivière de Haute-Saône

Les contaminations se sont produites dans une rivière appelée l'Ognon. Ici, aucun contrôle sanitaire n'est effectué et il est théoriquement interdit de se baigner. Mais dans ce village, peu le savent et on vient se rafraîchir dans le cours d'eau depuis toujours, comme l'explique une habitante.

Les enfants se baignent... Moi, depuis que je suis toute petite, on s'est toujours baignée à cet endroit-là.

Appel à la vigilance

La préfecture de Haute-Saône vient donc de communiquer massivement autour de ces cas de leptospirose. Des affichettes ont été collées dans le village et déposées sur les pare-brises des voitures. La préfecture a également publié un communiqué, diffusé notamment sur les réseaux sociaux.

Appel à la vigilance à la suite de la détection de cas de leptospirosehttps://t.co/t4w5U2Dz5R pic.twitter.com/YCpRbIe94q — Préfet de la Haute-Saône (@Prefet70) August 2, 2019

Qu'est ce qu la leptospirose ?

La leptospirose est une maladie provoquée par des bactéries contenues dans les urines des rongeurs et notamment celles des rats. Les rivières, Les étangs ou encore les piscines naturelles peuvent être contaminées durant l'été.

La maladie se contracte via les muqueuses ou les plaies.

Les symptômes ressemblent à ceux d'une grippe, accompagnés de troubles digestifs. Dans les cas les plus sévères, la maladie peut être mortelle.

Ce n'est pas une maladie rare !

Selon un rapport de l'Institut Pasteur, plus de 600 cas sont recensés chaque année en France. Mais ce chiffre ne reflète pas l'exacte réalité en raison des difficultés liées au diagnostic.

Les cas de leptospirose seraient en augmentation en raison du réchauffement climatique.