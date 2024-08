Reportage "On attend ça depuis deux mois" : à Deauville, 5 000 enfants profitent d'une journée de vacances grâce au Secours populaire

Plus de 5 000 enfants, venus de toute l’Île-de-France, profitent de la plage de Deauville en Normandie, mercredi 21 août. Le Secours populaire y organise la 45e édition de "La journée des oubliés des vacances". Le but : permettre à ceux qui n’ont pas les moyens de partir de profiter quand même de l’été. Et la mission est réussie. À peine arrivés et installés sur la plage de Deauville, les enfants se sont mis en maillot de bain. Difficile pour eux de patienter davantage après près de trois heures de voyage en bus depuis la région parisienne.

Nalia, venue des Yvelines, est prête pour aller dans l’eau, elle qui n'est jamais venue à la mer. La fillette de 8 ans a déjà prévu son programme de la journée. "Je vais me baigner et bronzer." "Des jeux des châteaux de sable", "jouer avec le pistolet à eau", renchérissent d'autres petits.

Quelques mètres plus loin, c'est Priscilla, 12 ans, qui se réjouit d’être sur la plage. "Je vais voir l'eau, la plage, le sable, le soleil. C'est bien ça. Respirer un peu." Une journée que la jeune fille a attendue tout l’été depuis son appartement à Nanterre. Elle n’a pas pu partir en vacances avec sa famille et le temps lui a paru un peu long.

"Habituellement, je m'allonge chez moi, je regarde la télé, je dors, je mange". Priscilla, 12 ans à franceinfo

Et pour ceux qui ne sont pas tentés par la baignade, il faut bien avouer que l’eau est assez fraîche, même pas 20 degrés, il y a aussi de nombreux jeux qui sont organisés sur la plage. Des livres sont aussi offerts.

La "première sortie de l'été"

Les parents qui ont pu accompagner leurs enfants en profitent aussi, comme Assia venue avec ses deux filles depuis Villeparisis en Seine-et-Marne. Impossible pour la jeune femme d’offrir des vacances à ses enfants, alors elle savoure, sur la plage de Deauville. "On attend ça depuis deux mois. C'est ma première sortie de l'été. Ça fait plaisir." Pour une fois, ses petites filles pourront dire qu’elles aussi sont parties à la mer, un élément important pour cette jeune maman.

Ces 5 000 Franciliens, arrivés dans la matinée en provenance de toute la région parisienne, des Hauts-de-Seine, mais aussi de Seine-Saint-Denis, des Yvelines. Au total, ce sont 99 bus qui les ont acheminés.

Plus de 1 500 bénévoles accompagnent les enfants pour la journée des "oubliés des vacances". (MARION FERRÈRE / RADIO FRANCE)

"On s'amuse avec eux", "les gamins sont super", assurent ces deux bénévoles en charge de la surveillance dans l'eau. En effet, le but de cette journée est simple pour Dominique, l’une des 1 500 bénévoles mobilisés.

"Ça les rend tellement heureux, que ça nous valorise aussi dans notre engagement." Dominique, bénévole du Secours populaire à franceinfo

"Cela nous permet d'emmener les enfants qui n'ont pas eu la chance de partir en vacances, comme c'est souvent le cas. Ça leur fait au moins une journée de vacances à la mer. On est très contents de les emmener, ça nous fait très plaisir à nous aussi."

Mais cette action n’est pas la seule organisée cet été en France, 50 000 enfants ont pu bénéficier d’au moins une journée de vacances ces deux derniers mois, grâce au Secours populaire.