Randonnées : pourquoi les bâtons de marche abîment-ils les sentiers ?

Vers Crozon (Finistère), la saison n'a pas encore commencé et les sentiers de randonnées sont déjà particulièrement empruntés. Les touristes prennent l'air et profitent du paysage paradisiaque. On se dépense à grand renforts de bâtons. "Le sentier est très escarpé, ça monte, ça descend, c'est les montagnes russes", s'enthousiasme Samuel Autret, randonneur. Mais à quoi servent ces fameux bâtons ? Ils prennent un peu de charge, notamment le poids d'un sac à dos. En pleine descente, ils permettent aussi de prendre appui dessus, ce qui octroie un sentiment de sécurité. Mais les bâtons de marche sont autant de petits marteaux-piqueurs miniatures qui abîment le sentier.

La solution : un embout

"Nous avons de plus en plus de fréquentation de marcheurs, (...) la surpopulation des marcheurs (...) favorise l'érosion des territoires. Mais s'ils rajoutent des bâtons non protégés, il est évident qu'ils érodent encore plus", explique Patrick Berthelot, maire de Crozon. La mairie de Crozon aimerait que la préfecture puisse équiper ces bâtons au lieu de les interdire. Pour Claire Pêcheur, guide de randonnée, la solution est simple. Il suffit de leur ajouter des embouts, qui viennent recouvrir la tige métallique problématique. Pas sûr qu'une réglementation sur les embouts des bâtons suffisent à protéger ce bout de monde victime de son succès.