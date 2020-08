Portugal : une nouvelle vie au soleil

C’est un rendez-vous qu’ils ne manqueraient pour rien au monde : l’apéritif avec vue sur l’océan, le soleil bienveillant, le bronzage insolent. Cela fait un an que ce couple de Français a quitté la Picardie pour gagner la côte sud du Portugal, pour une vie de pacha. "Ce qui a changé, le moral, on est plus calme, moins stressé, raconte Jean-Louis. On s’est adapté à la méthode portugaise : ce qui n’est pas fait aujourd’hui, on le fera demain."

Un rêve portugais à 170 000 euros

Un coup de cœur pour la région de l’Algarve et certains avantages fiscaux les ont incités à franchir la frontière. "On va être défiscalisé pendant une dizaine d’années", confesse Marc. Leur coquette résidence dispose de quatre cours de tennis, un spa, une piscine. Ils ont déboursé 170 000 euros pour s’offrir leur rêve portugais. Marc a déjà expérimenté le système de santé portugais : "ils ont fait les radios, les prises de sang, on a rien payé avec la prise en charge de l’hôpital public". Les deux retraités économisent près de 1 000 euros par mois, en comparaison avec leur ancienne vie en France.

