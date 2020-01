Monument Valley, le territoire préservé des Indiens Navajos

C'est une terre, symbole de l'Ouest américain. Entre l'Utah et l'Arizona, Monument Valley appartient encore aux Indiens. France 2 s'est rendue dans le ranch de la famille White où vivent trois générations de Navajos. "Cette nature fait de vous un être unique et ici nous prions pour tout", explique la grand-mère. Ici, la passion des Indiens c'est le rodéo à cheval. Les Navajos ont toujours occupé ce désert aux couleurs somptueuses.

Un décor de westerns

En 1955, John Ford choisit le décor de Monument Valley pour tourner plusieurs westerns avec John Wayne. Sur ces terres, l'aigle est un oiseau magique, celui qui vole le plus haut et protège les tribus. Une danse lui est même dédiée. Les premiers voisins des White sont à plus de 5 km. Si vous visitez Monument Valley, les Navajos vous diront que ce territoire n'est pas seulement le leur, mais qu'il est sacré.

