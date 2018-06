Météo : enfin l'été

L'eau est encore un peu froide, mais c'est un vrai week-end estival qui débute sur l'île d'Oléron (Charente-Maritime) pour les touristes venus profiter enfin du soleil. La nouveauté cette année est qu'il faut marcher 400 mètres pour accéder à la plage, car les voitures doivent désormais rester à distance. Le maire de la cité balnéaire de Grand-Village a décidé avec l'Office national des forêts de redonner sa place à la nature pour un littoral moins bétonné.

175 000 euros d'aménagement

Là où 200 voitures stationnaient, seuls les vélos peuvent accéder. Un changement de mentalité pour faire face à l'érosion. "Face à l'érosion marine, nous sommes contraints de reculer et j'ai dit 'bon, cette fois nous reculons une fois pour toutes'. On a refait un aménagement à hauteur de 175 000 euros, ce sont des sommes importantes, on ne peut pas s'amuser à reculer petit à petit le parking tous les deux ans", explique Patrice Robillard, le maire de Grand-Village. Les premiers touristes semblent satisfaits et grâce à cet aménagement, la plage a pu conserver son pavillon bleu, qui garantit la qualité des eaux de baignade et l'environnement.

