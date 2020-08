Italie : le conducteur en pause, un train repart tout seul

C’est une histoire rocambolesque qui aurait pu mal se terminer dans le nord-est de l’Italie. Jeudi 20 août, un train est reparti tout seul sur 10 kilomètres pendant que son conducteur prenait une pause. Comme l’explique Alban Mikoczy, présent sur place, "quand on voit l’état des voitures qui sont écrasées les unes sur les autres, on se dit que ce remake du train-fantôme aurait pu virer en drame si le train avait été plein".

Un train presque vide

Heureusement, le train était pratiquement vide. Quelques kilomètres plus haut, des voyageurs étaient descendus lors d’une pause de 20 minutes. Durant ce laps de temps, le conducteur était parti se chercher un café et un sandwich. C’est assis qu’il a vu soudainement le train redémarrer et prendre une petite pente. L’engin s’est finalement écrasé un peu plus loin. On dénombre trois blessés. Reste à savoir maintenant si le frein de secours avait été actionné ou non.

