Indonésie : le gouvernement veut attirer les touristes dans les îles Kei

Perdues dans les eaux émeraude de l'océan Indien, dans l'archipel des Moluques, les îles Kei sont parmi les plus belles du monde. On y trouve des étendues de plages immaculées, des grottes inexplorées, et une nature vierge. Un paradis caché, encore préservé du tourisme de masse. L'un de ses trésors est une langue de sable qui ne se révèle qu'à marée basse. On l'appelle l'île Serpent.

Un enjeu touristique pour les autorités indonésiennes

Gerryt Martin est Indonésien, il s'est installé dans les îles Kei il y a 30 ans. Il gère avec son épouse un petit hôtel sur la plage. Ils n'ont que quatre chambres, mais affichent rarement complet. Sur les îles Kei, les touristes sont rares. Ce n'est pas un problème pour Gerryt Martin qui préfère que les choses restent ainsi. Mais tout l'enjeu des autorités indonésiennes est de développer le tourisme dans cet archipel pour désengorger Bali, l'île la plus touristique du pays. Un aéroport et des routes ont été construits par le gouvernement et un réseau 4G a été développé.

