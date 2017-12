VIDEO. Que vont faire les ministres du gouvernement pendant la trêve de Noël ?

Peut-on être ministre et prendre des vacances à Noël ? Les consignes du président de la République sont toujours les mêmes : partir peu et le moins longtemps possible. Les membres du gouvernement prennent majoritairement quelques jours en famille. Bruno Le Maire se rend au Pays basque (Pyrénées-Atlantiques), le secrétaire d'État au logement Julien Denormandie s'échappe sur l'île de Ré (Charente-Maritime), Marlène Schiappa termine un livre sur la laïcité dans la Sarthe et Brune Poirson descend dans le Vaucluse. Gérard Collomb, lui, ne quitte pas la capitale. Le ministre de l'Intérieur réveillonnera avec sa famille dans les appartements privés de la place Beauvau.

Rentrée prévue le 3 janvier

Le couple exécutif ne devrait pas s'éloigner de Paris plus de quelques jours. Quelques pistes sont évoquées pour Emmanuel Macron, qui pourrait partir skier à La Mongie, petite station des Hautes-Pyrénées où résidaient ses grands-parents. La rentrée est déjà fixée au 3 janvier avec un séminaire gouvernemental. Les députés, quant à eux, auront quelques jours de plus pour souffler, la prochaine séance aura lieu le 16 janvier.

