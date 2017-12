VIDEO. Dans les Pyrénées, "les réservations sont arrivées en même temps que la neige"

La neige sur les Pyrénées c'est la promesse d'une belle saison à Cauterets (Hautes-Pyrénées). Tout le village se prépare à l'afflux de touristes pour ses vacances de Noël : 85% des logements sont réservés. Les hôtels vont faire le plein. "Les réservations sont arrivées en même temps que la neige. Maintenant c'est complet pour toutes les fêtes", se félicite Thomas Morel, hôtelier.

Un bon début de saison

Les clients prendront sûrement les télécabines pour rejoindre les pistes. La station a ouvert le 2 décembre et devrait grandement profiter des vacances. "Depuis trois ans, c'est certainement le meilleur démarrage qu'on ait fait. Ça augure vraiment une belle saison. On a eu des chutes importantes de neige", commente Francis Guiard, directeur de la station de Cauterets. 75 centimètres en bas des pistes, plus d'un mètre en haut, les premiers skieurs apprécient.

Le JT

