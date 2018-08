Gorges du Verdon : à la découverte du canyon émeraude

C'est un canyon majestueux, creusé patiemment par la rivière durant des millénaires. Un endroit où les falaises calcaires et l'eau émeraude du Verdon offrent l'un des plus incroyables mariages de la région. Pour profiter au maximum de ces paysages uniques, Alain Guinet emmène chaque jour des vacanciers en randonnée aquatique depuis plus de trente ans. Malgré la température de l'eau, cette famille originaire de la Manche navigue au gré du fleuve, au beau milieu des rochers. Une occasion unique d'apprivoiser les gorges en se laissant porter. Mais les gorges sont parfois capricieuses, et ce jour-là, le tonnerre gronde. Les vacanciers quittent la rivière et le canyon quitte ses habits de lumière le temps d'un orage.

Un million de visiteurs chaque année

Mais très vite, les gorges retrouvent ce vert émeraude si particulier qui attire ces centaines de pédalos en plein chassé-croisé. Pour parcourir le Verdon, cette famille originaire de Paris a choisi ce canoë, que chacun contribue activement à faire avancer. Pendant que les pédalos ronronnent aux pieds des falaises, cet acrobate professionnel en quête d'adrénaline s'attaque au canyon. Il s'apprête à sauter pieds nus à près de 20 mètres de hauteur. Un saut spectaculaire, mais dangereux, réservé aux plus aguerris. Trait d'union naturel entre le Var et les Alpes-de-Haute-Provence, les gorges du Verdon accueillent chaque année plus d'un million de visiteurs.