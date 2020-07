Campings du bout du monde : dans le désert du Néguev, en Israël

Pour son anniversaire, Laurence Derhy et son mari ont invité une douzaine de leurs amis. Ils sont belges, comme elle ou français comme lui, et tous vivent en Israël. "On va dans le désert vivre une expérience fabuleuse avec nos amis et ça va nous permettre de sortir un peu du coronavirus, de s'évader, sans risque de contamination", confie Laurence Derhy, professeur de pilates, au micro de France 2. Le désert, c'est celui du Néguev, à deux heures de route de Tel-Aviv.

Une baignade inattendue

Direction le cratère de Mitzpe Ramon, un cirque de 40 kilomètres de long, profond de 500 mètres, creusé par l'érosion il y a une dizaine de millions d'années. C'est dans ce décor d'un autre monde que les attend un campement de toiles. Au programme : déjeuner à l'ombre d'un acacia, baignade inattendue dans un bassin naturel alimenté par les pluies abondantes de l'hiver. Au réveil : séance de remise en forme avec une professeure de yoga.





