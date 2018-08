Olaf, l'un des deux ours blancs du zoo d'Amnéville en Moselle, est mort à l'âge de 31 ans

L'animal est mort de vieillesse, dans son sommeil.

Olaf, l'un des deux ours blancs du zoo d'Amnéville, en Moselle, est mort mercredi 15 août, rapporte France Bleu Lorraine Nord. L'animal est mort il y a quelques jours, à l'âge de 31 ans, dans son sommeil et de mort naturelle. L'espérance de vie des ours polaires est d'une trentaine d'années.

L'ours polaire Olaf souffrait d'arthrose. Il laisse son frère Tomso, du même âge. "Tomso est un peu perdu, et nos soigneurs essaient de bien l'entourer", précise le directeur zoologique, Hervé Santerre.

Les deux frères sont nés au Cirque d'Hiver de Berlin, en Allemagne. C'est là qu'ils ont été élevés puis dressés. Ils sont arrivés à Amnéville en 1999.