BRUT

Kevin a créé un magasin de jouets d'occasion, Le Temps des ReTrouvailles. Le but : augmenter la durée de vie des jouets qui peuvent être les pires en termes d'écologie. Il évoque notamment les jouets premier âge qui ne sont utilisés, en moyenne, que 8 mois après avoir été achetés. Pourtant, ces jouets pourraient avoir une durée de vie jusqu'à 30 ans, souligne Kevin. "Ces jouets-là ont plusieurs problèmes : on ne sait pas vraiment les recycler, c'est les jouets les plus durs à recycler, parce qu'ils sont faits dans des matériaux résistants au feu et, en plus, ils ont une partie électronique", développe-t-il.

Optimiser des achats raisonnés

Les jouets vendus par Kevin sont récupérés auprès des particuliers. "Nous, on les rachète, on va ensuite les contrôler, les inventorier et une fois qu'on les a inventoriés, on va passer à l'étape de revalorisation du jouet", explique Kevin. Aussi, une partie des jouets sont rangés en vrac : "Ça permet de pouvoir consommer différemment, c'est-à-dire de ne pas être tenu par un packaging qui vous oblige à acheter 3 ou 4 personnages de Playmobil."

Aujourd'hui, à peu près 150 000 tonnes de jouets sont jetés chaque année.