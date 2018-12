VIDEO. Chaque année, les \"Pères Noël verts\" égaient les fêtes de fin d’année de milliers de familles modestes

"Le vert est la couleur de l’espérance. Mais il n'y a pas de concurrence avec le Père Noël rouge. Le nôtre passe là où l'autre ne vient pas." Tels sont les mots joliment choisis par Julien Lauprêtre, président du Secours populaire, pour présenter les Pères Noël verts, une campagne lancée en 1976. Depuis plus de 40 ans, "les Pères Noël verts permettent aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes âgées ou isolées de fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité", explique l'association sur son site Internet. L'initiative est aussi simple qu'elle est généreuse : il suffit aux volontaires de déposer un jouet neuf dans l'un des points relais du Secours populaire. Celui-ci sera ensuite distribué aux plus modestes. Parmi eux, la petite Assia, qui cette année a reçu une guitare offerte par Caroline. "Quand j'étais petite, j'avais reçu une guitare qui m'avait énormément surprise“, explique la jeune femme. "Je me suis dit : moi j'ai ressenti de la joie à ce moment-là, pourquoi pas, justement moi aussi, acheter une guitare pour un autre enfant."

14 % de la population sous le seuil de pauvreté

"Il y a environ 150 hottes qui sont dans tout Paris, dans les entreprises, dans les magasins partenaires et dans toutes les mairies d’arrondissements où les gens peuvent venir déposer les jouets neufs qu’ils ont acheté pour le Secours populaire", explique un bénévole. Des jouets qui seront ensuite distribués juste avant Noël dans l'un des centres du Secours populaire. C'est ici qu'Assia a pu choisir sa guitare. "J’adore la musique", se réjouit-elle. "Je pourrai jouer plein de fois à la maison, apprendre des notes de musique. Et je pourrai jouer devant mes parents." Comblée, la jeune fille confesse : "Ça m’a fait du bien de voir plein de gens et d’avoir des cadeaux, d’avoir à manger." La tournée des Pères Noël verts se déroule partout en France. Dans l'Hexagone, on recense près de 8,8 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, soit 14 % de la population.