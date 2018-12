VIDEO. Comment de mystérieuses fleurs de glace apparaissent à la surface des mers polaires

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Un décor digne d'une carte postale. De véritables fleurs de glace dont les pétales mesurent généralement entre 5 et 8 centimètres et parfois jusqu'à 20 centimètres apparaissent sur les mers de l'Arctique et de l'Antarctique ou sur les lacs des régions froides quand la surface est recouverte d'une fine couche d'eau gelée.

Les conditions : qu'il n'y ait pas trop de vent et que l'air soit beaucoup plus froid que la surface de l'eau. Lorsque la différence de température dépasse 15 °C, il arrive que des morceaux de glace se transforment directement en gaz. Au contact de l'air froid, cette vapeur d'eau devient des cristaux de givre qui forment alors ces fleurs.

Sur les eaux salées, ces fleurs contiennent de la saumure : elles peuvent être jusqu'à cinq fois plus salées que l'eau de mer. Malgré des conditions en apparence hostiles à la vie, elles peuvent regorger de micro-organismes marins. En Arctique, des scientifiques ont découvert qu'une seule fleur pouvait abriter un million de bactéries.