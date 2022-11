Selon le gouvernement, plus d'un Français sur deux partira en vacances à Noël malgré l'inflation

En dépit du contexte économique marqué par l'inflation, "55% des Français ont l'intention de partir en vacances fin décembre", selon la ministre du Tourisme Olivia Grégoire, qui s'exprimait loin d'un point de presse téléphonique, mardi 22 novembre.

Après des vacances de la Toussaint qui ont enregistré une fréquentation supérieure à celle d'avant la crise du Covid avec 26% des Français partis en congés, environ 77% des personnes qui prévoient de partir "envisagent de rester en France pour les vacances de Noël", selon la ministre, ce qui profite à "tous les territoires français, (...) pas uniquement les littoraux ou la montagne".

"Selon les premières estimations, le budget moyen pour le séjour d'hiver serait de 371 euros par personne, ce qui est équivalent aux années précédentes", a précisé la ministre du Tourisme, alors que les prix des billets d'avion vont à nouveau augmenter.

Le retour de la clientèle internationale confirmée

Quelque 26% des Français envisagent de partir à la montagne pour les vacances de Noël, a précisé le cabinet de la ministre. Les prévisions de réservation pour les logements locatifs à la montagne, selon l'observatoire des stations de montagne, sont en progression de 7%.

Les six prochains mois devraient confirmer le retour de la clientèle internationale avec des intentions de départs vers la France en progression sur les clientèles du Royaume-Uni, de la Belgique, des Pays-Bas mais aussi d'Italie, d'Espagne, du Japon et des Etats-Unis. Les intentions de voyages vers la France des Allemands, Espagnols et Américains sont en hausse de 3% par rapport à 2021.