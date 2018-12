Noël propre : que faire de ses déchets ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Sur le plateau de France 2, le journaliste Simon Ricottier fait le point sur le recyclage des déchets provoqués par les fêtes de fin d'année. Il faut d'être d'autant plus prudent sur le tri, car tout ne se recycle pas. "L'emballage cadeau, on pourrait se dire que c'est du papier, donc poubelle jaune, mais il est souvent plastifié et contient d'autres matériaux non recyclables. Excepté le papier kraft, il faut le jeter avec les ordures ménagères. Même chose avec les boîtes de chocolats, le filme plastique du saumon, ou encore la vaisselle jetable, tout cela direction la poubelle verte", explique Simon Ricottier.

Des sapins transformés en paillage

Que faire de son sapin ? "Vous risquez une amende, jusqu'à 450 euros, si vous l'abandonnez dans la rue. Il doit aller à la déchetterie. De nombreuses villes mettent en place des points de collecte, il y en a par exemple 171 dans la métropole lyonnaise (Rhône). Les sapins sont broyés et transformés en paillage pour protéger les sols et les plantations dans les jardins", précise-t-il. Que faire des coquilles d’huîtres ? "Trois solutions : la poubelle verte, le compost ou le recyclage", explique Simon Ricottier.

