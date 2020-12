Noël : il est désormais possible de louer un sapin pour les fêtes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Avez-vous déjà décoré votre sapin ? Certains ont opté cette année non pas pour l’achat, mais pour la location de l’arbre de Noël. Une initiative écologique qui remporte un certain succès. À Saint-Paterne, dans l’Orne, le paysagiste Ludovic Culon a eu l’idée de la location de sapins de Noël il y a deux ans. Une idée qui est non seulement économique, mais surtout écologique. Car les sapins ne mourront pas après la première année.

30 euros pour la location

"Les clients payent la valeur du sapin la première année, de façon à ce qu’ils soient responsables. Ensuite, après les fêtes, ils nous le rapportent, je vérifie l’état du sapin, je vérifie que sa petite étiquette est restée. Il est replanté, et l’année d’après les personnes reviennent avec une petite carte contenant le numéro de leur sapin, ça prend dix minutes", explique Ludovic Culon. La location coûte 30 euros la première année, puis 10 par an par la suite.

