Etats-Unis : après avoir braqué une banque dans le Colorado, il distribue les billets volés aux passants en criant "Joyeux Noël"

Il voulait faire des heureux pour les fêtes. Un homme a braqué une banque du Colorado (Etats-Unis), lundi 23 décembre, avant de distribuer des billets de banque aux passants en leur souhaitant une bonne fête, rapportent les médias américains.

La police de l'Etat américain a confirmé l'histoire dans un communiqué, expliquant qu'un "homme blanc âgé" avait menacé le personnel d'une banque Academy à Colorado Springs, à l'aide d'une arme non identifiée, avant de fuir l'établissement avec des liasses de billets pour un montant non précisé.

"Il a sorti de l'argent de son sac et a commencé à le jeter aux quatre vents, en criant 'Joyeux Noël !'", a raconté Pascale Dion, témoin de la scène, sur la chaîne de télévision locale KKTV 11 News.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc



Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE